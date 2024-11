Grafiker Claus Berg druckt Motive von Gebäuden vor allem in Sachsen-Anhalt auf Papier oder Metall. Sie kommen der Realität nahe, sind aber nie ihr exaktes Abbild.

Claus Bergs Drucke hängen auch in den USA

Halle/MZ - Claus Berg ist erfreut: Sein Triptychon wurde gekauft: drei großformatige Metalldrucke mit den Themen „Der Dom“, „Moritzburg“ und „Fünf Türme“. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass der Käufer ein Lokalmatador ist, denn der Künstler ist schon weit über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus bekannt. Sogar über die Deutschlands. Seine Arbeiten werden nämlich gerne verschenkt. Es gibt sie in kleinen und großen Formaten, auf Karton gedruckt oder auf Metall. Die Motive sammelt Berg vorwiegend in seinem Umfeld ein, hier wiederum vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch Urlaube inspirieren den Mann.