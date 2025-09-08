Das Bauhaus feiert sein 100-jähriges Bestehen in Dessau mit einem vollen Programm. Das Wochenende war schon mal intensiv.

Dessau/MZ - Feiern konnte es, das Bauhaus. Und kann es immer noch. Der Einstieg in das Jubiläumsjahr anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Schule in Dessau begann intensiv und wird sich auch so fortsetzen. „An die Substanz“ ist das Jahr überschrieben; angespielt wird damit sowohl auf die technologischen Grundlagen von Architektur und Gebrauchsgegenständen als auch auf das materielle und geistige Erbe der Moderne. Das sei, so die Direktorin der Bauhaus-Stiftung Barbara Steiner in einer ihrer Eröffnungsreden am vergangenen Wochenende, immer auch widerborstig gewesen, fordernd, werbend, emotional.