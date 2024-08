Gleich drei Buchhandlungen in Sachsen-Anhalt sind mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden.

Halle (Saale)/Quedlinburg. - Drei Buchhandlungen in Sachsen-Anhalt haben den Deutschen Buchhandlungspreis gewonnen.

Deutschlandweit sind insgesamt 108 Buchhandlungen ausgewählt worden, die den Preis gewinnen. Zwei davon kommen aus Halle, eine aus Quedlinburg. Noch offen ist, wie hoch das Preisgeld ist.

Buchhandlungen aus Sachsen-Anhalt mit Preis ausgezeichnet

Prämiert mit dem Preis werden in diesem Jahr nach Angaben der Bundesregierung:

die Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen in Halle ,

, die Buchhandlung Jacobi & Müller in Halle ,

, sowie das Antiquariat Gebecke in Quedlinburg.

Insgesamt wählte eine Jury aus 442 Bewerbungen 108 Buchhandlungen als Deutschland für den Preis aus. Bei der offiziellen Preisverleihung am 8. September in Frankfurt (Oder) erfahren die Buchhandlungen, in welcher Kategorie sie ausgezeichnet wurden. Es gibt Preiskategorien für 7.000 Euro, 15.000 Euro und 25.000 Euro.

Buchhandlungen seien unverzichtbare Kulturorte sowie soziale Orte der Begegnungen, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). "Insbesondere im ländlichen Raum leisten sie einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben vor Ort."

Mit dem Preis zeichnet die Bundesregierung nach eigenen Angaben Buchhandlungen aus, die sich in besonderem Maße um die gesellschaftliche Bedeutung des Kulturguts Buch sowie um das kulturelle Leben vor Ort verdient gemacht haben.

Insgesamt wird für den Deutschen Buchhandlungspreis eine Million Euro zur Verfügung gestellt.

Der unabhängigen Jury unter Vorsitz von Knut Cordsen (Moderator, Literaturkritiker) gehören an: Jim Baker (Querverlag), Monika Bilstein (ehemals Peter Hammer Verlang), Christian Geschke (Verlagsvertreter), Britta Jürgs (AvivA Verlag), Sara Weber (Autorin) und Dr. Elisa Diallo (Literaturwissenschaftlerin).