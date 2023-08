Halle/Magdeburg - Rund 150 Künstlerinnen und Künstler aller Genre öffnen am dritten Septemberwochenende ihre Werkräume für Besucherinnen und Besucher. Das Projekt „Offene Ateliers“ des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) erstrecke sich von der Großstadt bis in die entlegensten Ecken des ländlichen Raumes, wie der BBK auf seiner Internetseite mitteilte.

Die Kreativen wollen am 16. und 17. September Einblicke in ihre Arbeit geben und auch über konkrete Projekte informieren. Zudem könne Kunst gekauft werden, hieß es.

Auch in diesem Jahr seien neue Orte dabei, beispielsweise Havelberg in der Altmark und Jessen im Landkreis Wittenberg. Die Aktion „Offene Ateliers“ soll einen Überblick über die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst in Sachsen-Anhalt geben. Besonders viele Werkräume und Ateliers öffnen in Halle, wo auch die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ihren Sitz hat.

Gäste seien unter anderem auch bei Künstlerinnen und Künstlern in Henningen bei Salzwedel, Breitungen im Südharz, Querfurt, Bad Schmiedeberg sowie Magdeburg und Dessau-Roßlau willkommen.