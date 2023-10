Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Ganz neu ist er hier nicht, der „Schlagersänger“ und „Orchesterleiter“, wie ihn die Staatssicherheit in ihren Akten nennt. Als Udo Lindenberg an jenem 25. Oktober vor 40 Jahren am Grenzübergang Invalidenstraße ankommt, ist trotzdem alles anders. Bei früheren Besuchen in der DDR war Lindenberg inkognito gereist, mit Hut und enger Hose, aber meist unerkannt zumindest von den Aufpassern des Ministeriums für Staatssicherheit. Ein paar Fans hatten ihn entdeckt, mitten auf dem Alexanderplatz. Einmal kam es sogar zu jener unvergesslichen Begegnung mit dem „Mädchen aus Ostberlin“, dem Lindenberg wenig später ein Lied widmete. Rabenschwarze Haare, roter Pullover, so erinnert er sich an sie und den Moment, als es „galaktisch gefunkt“ habe.