Kurzer Schock am frühen Morgen Schreckmoment bei Karls in Döbeln: Feuerwehr-Einsatz kurz nach Eröffnung

Im neuen Karls Erlebnisdorf an der A14 in Sachsen hat es am Morgen nach der Eröffnung einen ersten Feuerwehr-Einsatz gegeben. Löschen mussten die Kameraden allerdings nicht - stattdessen gab es eine Entschädigung vom Verursacher des Alarms.