Nach der Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln wird der nächste Freizeitpark gebaut: Der Erdbeerhof in Loxstedt soll 2025 öffnen – mit einer Weltneuheit.

Fahrgeschäfte gehören in Karls Erlebnis-Dörfern dazu, in dem neuen Freizeitpark in Loxstedt soll es zudem eine Weltneuheit geben.

Halle (Saale)/Magdeburg. Nachdem in diesem Jahr Karls Erlebnis-Dorf im sächsischen Döbeln eröffnet hat, plant das Unternehmen bereits weitere Freizeitparks: Als Nächstes soll im kommenden Jahr der Erdbeerhof in Loxstedt (Niedersachsen) eröffnen.

Und für diesen verspricht Ulrike Dahl, Personalchefin bei Karls, eine Besonderheit: "In Loxstedt kommt eine Weltneuheit bei den Fahrgeschäften, die wir überhaupt noch nie hatten", sagte sie dem ARD-Regionalmagazin "buten un binnen".

Um was genau es sich handelt, wollte sie aber noch nicht verraten. Sie erläuterte lediglich, dass es ähnlich wie in Döbeln um eine regionale Besonderheit geht: "Unser letzter Standort war in Sachsen, da gibt es ein Bockwurstland, weil es dort Millionen von Senfsorten gibt – das sind Bockwurst-Spezialisten. Sowas hat Niedersachsen natürlich auch. In die Richtung wird das dann auch gehen."

Nächstes Karls Erlebnis-Dorf entsteht in Loxstedt

Das Fahrgeschäft könnte sich also um eine regionale Spezialität wie Grünkohl oder Fisch drehen, wie einige Medien spekulieren.

Klar ist hingegen bereits, dass in dem Erlebnis-Dorf in Niedersachsen bekannte Fahrgeschäfte wie die Raupenbahn und die Kartoffelsackrutsche entstehen. Zudem sind wie in den anderen Erlebnis-Dörfern Restaurants, Spielplätze und Manufakturen geplant.

Bereits 2022 kaufte Karls-Inhaber Robert Dahl das vier Hektar große Gelände im niedersächsischen Loxstedt – nicht weit von Bremerhaven entfernt. Insgesamt sollen laut Angaben des Unternehmens 120 Arbeitsplätze an dem neuen Standort geschaffen werden.

Riesiges Interesse an Job in neuem Karls Erdbeerhof

Für diese gibt es viele Bewerber, wie "buten un binnen" berichtet: Bei einem Job-Tag ohne Bewerbungsmappe und Termin habe es in Loxstedt so viel Interesse wie an keinem anderen Standort der Freizeitpark-Kette zuvor gegeben, sagte Ulrike Dahl dem Magazin.

Beim Standort in Döbeln sei die Marke der 300 Personen vor etwa einem halben Jahr erst am dritten Job-Tag überschritten worden, so Dahl. Dennoch: Viele der rund 120 Jobs, die für den Park in Loxstedt zu vergeben sind, seien noch frei.