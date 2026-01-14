In Rövershagen bei Rostock fing die Erfolgsgeschichte von Karls Erlebnis-Dörfern an. Mittlerweile gibt es sieben der Freizeitparks – einer davon in Döbeln. Was in dem Erdbeerhof Neues für den anstehenden Sommer geplant ist.

Neue Attraktionen in Karls Erlebnis-Dorf Döbeln! Was zum Sommer 2026 geplant ist

Im März 2024 eröffnete Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Zum Sommer 2026 wird das dortige Angebot Café ergänzt.

Döbeln. – Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln hat ein neues Sommer-Highlight für 2026 angekündigt: Mit „Bettys Beerchen Boomerang“ kommt eine neue Achterbahn in den Freizeitpark, die spektakulär durchstarten soll.

Mit bis zu 60 km/h und einer Vorwärts-Rückwärts-Strecke verspricht das neue Fahrgeschäft Nervenkitzel für die ganze Familie. Auch kulinarisch ist eine Neuerung geplant.

Karls Erdbeerhof in Döbeln: "Bettys Beerchen Boomerang" hebt ab

Sommer-Highlight 2026 in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln wird jedoch die neue Achterbahn sein: "Bettys Beerchen Boomerang". Dabei handelt es sich keineswegs um eine gewöhnliche Bahn, sondern um ein Fahrgeschäft mit ungewöhnlichem Einstiegspunkt: Die Strecke beginnt direkt im laut Unternehmen wohl größten Erdbeer-Verkaufsstand der Welt.

Und der Name ist Programm. Die technischen Daten lesen sich so aufregend, wie es der Name verspricht:

Die Bahn erreicht eine Geschwindigkeit von 60 km/h in wenigen Sekunden .

. Besucher werden mit bis zu +2,7 g in die Sitze gedrückt.

in die Sitze gedrückt. Auf 230 Metern Strecke durchfahren Fahrgäste die Strecke sowohl vorwärts als auch rückwärts .

durchfahren Fahrgäste die Strecke sowohl . Der höchste Punkt liegt 27 Meter über dem Boden: ein deutlicher Blickfang im Park.

2025 wurde das Waldo-Hotel inmitten des Erlebnis-Dorf in Döbeln eröffnet. Dort ist Platz für bis zu 60 Familien. Foto: Imago/EHL Media

Die Kombination aus Geschwindigkeit, Höhe und dem "Boomerang-Effekt", der die Bahn vorwärts und rückwärts durch die gleiche Strecke führt, soll neue Akzente im Freizeitangebot von Karls setzen.

"Elisabeth-Café": Kaffee- und Kuchengenuss direkt unter der Achterbahn

Ein besonderes Detail der neuen Attraktion: Im Erdgeschoss des riesigen Erdbeer-Körbchens, aus dem "Bettys Beerchen Boomerang" startet, entsteht das neue "Elisabeth-Café". Dort können sich Besucherinnen und Besucher vor oder nach der Fahrt stärken.

Im Café erwartet Besucher nicht nur selbstgemachter Erdbeerkuchen, sondern auch heißer Erdbeerkaffee.

Damit ergänzt der Erdbeerhof in Döbeln nicht nur seine fahrtechnischen Attraktionen, sondern möchte auch sein kulinarisches Angebot erweitern.