Bald erwartet Adrenalin-Fans ein neues Abenteuer in Döbeln. Das Karls-Erlebnis-Dorf baut eine neue Achterbahn. Fans können über Social Media mitbestimmen, welchen Namen der neue Boomerang-Coaster haben soll.

In diesen Sitzen für eine neue Achterbahn im Karls Erlebnishof in Döbeln sollen ab Sommer 2026 viele Kinderaugen leuchten.

Döbeln. - Karls Erlebnis-Dorf plant eine spektakuläre Neuerung. Ab Sommer 2026 soll in Döbeln eine neue Achterbahn des Unternehmens in Betrieb gehen. Der sogenannte Boomerang-Coaster wird von Inhaber Robert Dahl in einem TikTok-Video als „die krasseste Achterbahn, die es jemals gab“, angekündigt.

Für die neue Attraktion, in die insgesamt fünf Millionen Euro fließen, sucht Karls derzeit noch einen Namen.

Erdbeerhof in Döbeln: Achterbahn mit besonderem Erdbeer-Design

Der Start- und Zielbahnhof soll als überdimensionaler Erdbeerverkaufsstand gestaltet werden, in dessen Erdgeschoss das Erdbeer-Café Elisabeth integriert ist. Die Fahrt führt die Besucher zunächst vorwärts durch den Bahnhof bis zum Ende der Strecke, anschließend geht es rückwärts zurück.

Die Achterbahn in Döbeln entsteht hinter der sogenannten Angsthasenscheune und führt entlang der Hüpfkissen bis zum Verkehrskreisel. Eine vergleichbare Bahn in Berlin erreicht bis zu 60 Kilometer pro Stunde, wie die „Sächsische Zeitung“ berichtet.

Neues Fahrgeschäft bei Karls ab den Sommerferien 2026

Trotz der hohen Geschwindigkeit ist die Attraktion laut Robert Dahl für Familien geeignet. Die Sitze sind in Form eines Erdbeerschälchens gestaltet und bereits Kinder ab einer Größe von 95 Zentimeter dürfen dort mitfahren.

Der Preis für eine Einzelfahrt stehe bislang noch nicht fest, soll aber über dem aktuellen Standard von 3,50 Euro liegen. Für Inhaber einer Tages- oder Jahreskarte ist die Fahrt inklusive.

Kalrs sucht nach Namen für neue Achterbahn in Döbeln

Bekannt für ungewöhnliche und humorvolle Bezeichnungen wie „Bockwurstschleuder“, „Senfrutsche“ oder „Pipi-Kaka-Land“, will Karls auch der neuen Achterbahn einen ausgefallenen Namen geben. Vorschläge können über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens eingereicht werden.

Der endgültige Name soll gemeinsam mit der Person gefeiert werden, die ihn vorgeschlagen hat, so Dahl im TikTok-Video.

Unter einem Facebook-Beitrag lassen Fans ihrer Fantasie schon freien Lauf. Vorschläge wie „Schnelles Früchtchen“, „Rasante Erdbeerschüssel“ oder „Karls Beerenflug“ werden von Usern mit einem Daumen nach oben belohnt.