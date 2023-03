Wegen eines Wasserschadens in einem zentralen Verlagsgebäude haben wir Ihnen in der vergangenen Woche zu unserem großen Bedauern nicht den gewohnten telefonischen Service bieten können. Jetzt sind wir wieder telefonisch für Sie da. Danke für Ihre Geduld.

IN EIGENER SACHE

Ab sofort ist unser Aboservice wieder erreichbar. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen gern für alle Fragen und Anliegen rund ums Abo unter 0345/5652233 zur Verfügung.

Wegen eines schweren Wasserschadens in einem zentralen Verlagsgebäude, in dessen Folge unser Kundenservice leider einige Tage lang nicht mit Strom versorgt werden konnte, haben wir Ihnen in der vergangenen Woche zu unserem großen Bedauern nicht den gewohnten telefonischen Service bieten können.

Wir freuen uns sehr, nun auch auf diesem Wege wieder für Sie da sein zu können und möchten uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis bedanken!

Ihre Mitteldeutsche Zeitung

Online-Service

Nutzung Online-Service unter www.mz.de/service oder direkt per Mail an [email protected].

Unsere weiteren Dienstleistungen erreichen Sie rund um die Uhr unter:

tim-ticket www.tim-ticket.de

MZ-LeserReisen leserreisen.mz-web.de

MZZ-Briefdienst www.mzz-briefdienst.de

MZ-Kleinanzeigen [email protected]

Eine Übersicht zu unseren Service-Stellen finden Sie unter www.mz.de/servicestellen.