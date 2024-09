Jens Schlicht und seine Frau Ulrike hatten Ende der 80er Jahre die Nase voll von der DDR. Doch um in die Bundesrepublik zu gelangen, mussten beide Umwege nehmen.

Im Trabi nach Süden und über den Osten in den Westen

Halle/MZ. - Wie war es heute in der Schule? „Die Vertretungslehrerin hat heute morgen nur - Seid bereit - gesagt. Dabei heißt es doch richtig - Für Frieden und Sozialismus, seid bereit!“ so mein Sohn am Abend. Anstelle eines „Guten Morgen“ begrüßten die Lehrer die Schüler mit sozialistischen Grußformeln, die sich für die Kinder als normal einprägten. Es gab viele Gründe, die DDR zu verlassen. Die umfassende Indoktrinierung durch das Bildungssystem war mein Hauptgrund.