Frau verweigert Zwangsräumung und droht mit Sprengung des Gebäudes

Bei einer Zwangsräumung in Ebersbach weigerte sich eine Frau, ihr Haus zu verlassen. Als sie drohte, das Gebäude in die Luft zu sprengen, rückten die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst an.

Ebersbach - Am Freitagvormittag ist es an der Neugersdorfer Straße in Ebersbach zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Grund dafür eine Zwangsräumung, welche am Morgen dort stattfinden sollte.

Zwangsräumung: Frau in Ebersbach weigert sich ihr Haus zu verlassen und droht mit Sprengung des Gebäudes

Als der Gerichtsvollzieher an dem betreffenden Haus eintraf, weigerte sich die Bewohnerin, es zu verlassen und drohte damit, das Gebäude zu sprengen. Der Mann informierte die Polizei.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Streifen und einem Einsatzzug an. Zudem kamen die Feuerwehren Ebersbach und Neugersdorf und der Rettungsdienst vor Ort dazu. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich um das Haus weiträumig ab und evakuierten die Bewohner, welche in unmittelbarer Nähe wohnten.

Die Polizei forderte zudem die Verhandlungsgruppe des Landeskriminalamts an. Die Kolleginnen und Kollegen sind besonders geschult für Einsätze solcher Art. Ihre Aufgabe ist es, die Kooperationsbereitschaft der Betroffenen herzustellen.

Entwarnung nach Gasmessung in Ebersbach

Gegen Mittag verließ die 65-jährige Bewohnerin das Gebäude. Aufklärungskräfte, welche gerade am Haus waren, sahen die Frau und nahmen sie in Gewahrsam. Polizisten brachten sie zunächst in das Polizeirevier Zittau-Oberland und anschließend in ein Fachkrankenhaus.

Als die Feuerwehr eine Gasmessung in dem Haus durchführte, konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. (mz)