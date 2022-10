Ferienheim im Schattenreich - Wie ein junger Zimmermann eine geheime Stasi-Baumschule sanieren will

Tief in den Wäldern der Dübener Heide steht ein Forsthaus, das schon viel gesehen hat. Auf große Tage als beliebtes Ausflugslokal folgten Jahre als geheimes Urlaubsobjekt der Staatssicherheit, der Umbau zum Schullandheim und der Verfall.

Die Stasi-Ferienbungalows in der Dübener Heide.

Bad Düben - D er alte Medizinmann schüttelte energisch den Kopf. „Bloß kein Grün ins Feuer“, bestimmte Wallace Black Elk vom Stamme der Lakota, als er vor Jahren mitten in der Dübener Heide den Bau einer traditionellen indianischen Schwitzhützte leitete. Kreisrund müsse sie sein, ins Land geduckt wie eine Schildkröte, mit sechzehn parallelen Pfosten und genau drei Querstreben; einem Eingang nach Osten und einem kreisrunden Loch in der Mitte. Black Elk, ein Spezialist für schamanische Trommelreisen und erfahrener Reiseführer für Menschen auf der Suche nach dem, was sein Volk „persönliches Krafttier“ nennt, nickte unter seinem Cowboy-Stetson.