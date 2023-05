Chemnitz/DUR/slo – Die sächsischen Behörden planen offenbar die Abschiebung der Familie des Chemnitzers Pham Phi Son. Wie der Sächsische Flüchtlingsrat berichtet, wurde die Duldung des seit über 30 Jahren in Deutschland lebenden Mannes verlängert, die von Frau und Kind jedoch nicht. Ihnen drohe damit jederzeit die Abschiebung. Es könne jede Nacht soweit sein, verweist der Flüchtlingsrat auf die in Sachsen gängige Praxis, die Menschen mitten in der Nacht abzuholen.

Pham Phi Son kam 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR und blieb danach in Deutschland. 2017 wurde er jedoch bei einem Heimatbesuch krank und war so länger als sechs Monate nicht in Deutschland. Dadurch erlosch seine Niederlassungserlaubnis. Seitdem kämpfen er, seine Frau und die 2017 geborene Tochter darum, in Deutschland bleiben zu dürfen, bisher erfolglos.

Lesen Sie auch: Chancen auf Bleiberecht für Pham Phi Son schwinden erneut

Auch die sächsische Härtefallkommission lehnte den Antrag der Familie zweimal ab und will sich nicht mehr damit befassen – und das, obwohl beide Elternteile inzwischen Sprachzertifikate nachweisen können und unbefristet in Berufen arbeiten, in denen Personalmangel herrscht. Die Tochter soll bald eingeschult werden.

Frau und Kind wird jetzt offenbar zum Verhängnis, dass die beiden Eltern nach deutschem Recht nicht offiziell verheiratet sind. Beide wurden in Vietnam nach einem traditionellen Ritus verheiratet. Wie die „taz“ berichtet, ist Pham Phi Son selbst momentan sicher, da die vietnamesische Botschaft in Berlin seinen Pass nicht verlängert.