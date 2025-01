In einer Wohnung in Eisenach sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine von ihnen überlebte die Nacht nicht. Die Polizei hat inzwischen einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eisenach. - Bei einer Gewalttat ist eine 35-jährige Frau in Eisenach so schwer verletzt worden, dass sie gestorben ist. Eine weitere 20 Jahre alte Frau sei bei der Tat in einer Wohnung im Westen der Wartburg-Stadt ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingewiesen worden, teilte die Polizei mit.

Tote Frau in Eisenach: Umstände und Motiv noch völlig unklar

Der Tatverdächtige flüchtete nach der Tat am Samstagabend, er konnte aber am Sonntagmittag in einer Wohnung in Eisenach festgenommen werden. Gegen den 37 Jahre alten Deutschen wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Nach dem gewaltsamen Tod der 35-Jährigen in Eisenach hat die Staatsanwaltschaft am Montag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt. Weitere Angaben - etwa zu den Umständen, Motiv und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu dem Opfer stand - machte ein Behördensprecher nicht.