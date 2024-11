Vor 35 Jahren stand die DDR vor dem Ende. Auf den Straßen waren die ersten Rufe nach der Wiedervereinigung zu hören. Doch die Weichen wurden in Bonn, Washington und Moskau gestellt.

Deutschland einig Vaterland - bei einer Demo in Rostock am Tag des Mauerfalls tauchte zum ersten Mal ein Banner mit der Forderung nach einer Wiedervereinigung auf.

Halle/Leipzig/MZ. - Alles ist wie immer bei dieser zwölften Montagsdemonstration Zehntausender DDR-Bürger in Leipzig Ende November 1989. Der endlose Zug marschiert um den Ring, vorbei am Hauptquartier der Staatssicherheit, die eine Woche zuvor von der neuen Regierung unter Hans Modrow in „Amt für Nationale Sicherheit“ umbenannt wurde. Der Zug ist friedlich, die Menschen sind seit dem Mauerfall 14 Tage zuvor weniger wütend, aber umso hoffnungsfroher, dass sich wirklich etwas bewegt im Land. Reformen wollen die Demonstranten, einen echten Neuanfang mit neuen Köpfen und neuen Parteien, keine SED-Alleinherrschaft mehr, und freie Wahlen.