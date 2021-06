Eilsleben: Gruppe grölt Naziparolen und zeigt Hitlergruß

Eilsleben/dpa - Eine Gruppe von etwa zehn Menschen hat am Samstag in Eilsleben (Börde) Naziparolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Das hatten mehrere Anrufer der Polizei berichtet, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Die eingesetzten Polizisten trafen anschließend fünf Menschen am Bahnhof, auf die die Beschreibung der Anrufer passte. Die 17- bis 37-Jährigen sind nach Polizeiangaben polizeilich bekannt. Sie werden dem rechten Spektrum zugeordnet. Ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde gegen die Beschuldigten eingeleitet.