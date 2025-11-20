Mit dem Beginn des Dezembers rollen auch die kultigen roten Trucks von Coca-Cola wieder durch Deutschland. In einem Voting konnten Fans zwei Städten einen eigenen Stopp des Weihnachtstrucks bescheren. Unter den Gewinnern ist auch eine Stadt aus Mitteldeutschland.

Sie locken zahlreiche Schaulustige und Weihnachtsfans: Auch 2025 gehen die Coca-Cola-Trucks im Advent auf Tour durch Deutschland.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Die festlich geschmückten Coca-Cola-Trucks sind in der Adventszeit wieder unterwegs – ein echtes Highlight für alle Weihnachtsfans. 2025 dürfen sich auch Menschen im Osten Deutschlands auf einen Besuch freuen.

Bei den Truck-Stopps erwartet Besucher vor allem eins: Weihnachtszauber. Sie können personalisierte Coca-Cola-Flaschen gestalten, ein Erinnerungsfoto mit Santa Claus aufnehmen und Erfrischungsgetränke genießen, teilt Coca-Cola Deutschland mit.

Das sind die offiziellen Tour-Termine im Dezember 2025:

9. Dezember: Frankfurt am Main, am DFB-Campus

10. Dezember: Eisenach, am Markt

13. Dezember: Straubing, auf dem Theresienplatz

19. Dezember: Osnabrück, Große Domsfreiheit

20. Dezember: Bochum, am Westfield Ruhr Park

21. Dezember: Nürburg, am Nürburgring

22. Dezember: Hagen, in der Fußgängerzone

Die Stopps werden vom Coca-Cola-Weihnachtstruck immer im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr angefahren.

Weihnachtstruck von Coca-Cola bei ausgewählten Partnern: Auch Sachsen-Anhalt vertreten

Zusätzlich zu der Haupttour gibt es weitere Auftritte des Weihnachtstrucks von Coca-Cola bei ausgewählten Partnern. Darunter befinden sich auch Orte Termine in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen:

1. Dezember: Lidl Neckarsulm , Hohenloher Str. 2/1

, Hohenloher Str. 2/1 2. Dezember: Kaufland Waiblingen , Ruhrstraße 5

, Ruhrstraße 5 3. Dezember: Metro Esslingen , Dornierstraße 9

, Dornierstraße 9 4. Dezember: Traumpalast Leonberg , Neue Ramtelstraße 2

, Neue Ramtelstraße 2 5. Dezember: Lidl München , Pelkovenstr. 152

, Pelkovenstr. 152 8. Dezember: Lidl Berlin , Frankfurter Allee 208–212

, Frankfurter Allee 208–212 9. Dezember: E Center Neuruppin , Babimost-Ring 25

, Babimost-Ring 25 10. Dezember: famila Reinbek , Liebigstraße 2

, Liebigstraße 2 11. Dezember: Kaufland Oststeinbek , Willinghusener Weg 1

, Willinghusener Weg 1 12. Dezember: Lidl Hamburg , Krohnstieg 55

, Krohnstieg 55 15. Dezember: famila Oldenburg-Wechloy , Posthalter Weg 10

, Posthalter Weg 10 16. Dezember: HOL’AB! Twistringen , Bremer Str. 10

, Bremer Str. 10 17. Dezember: E-Center Lehne Sangerhausen , Riethweg 13

, Riethweg 13 18. Dezember: Edeka Erfurt , Beim Bunten Mantel 1

, Beim Bunten Mantel 1 20. Dezember: Europa-Park Rust

Der Coca-Cola-Weihnachtstruck macht bei den ausgewählten Partnern immer von 15 bis 20 Uhr Halt. Außer im Europa-Park Rust, hier hält der Truck von 11 bis 19 Uhr.

Fan-Voting entscheidet, wo Weihnachtstrucks von Coca-Cola zusätzlich halten

Doch das ist noch nicht alles: Städte und Kommunen konnten sich als Haltepunkt für die Weihnachtstruck-Tour bewerben. Unter den zehn Kandidaten fürs Fan-Voting fanden sich auch zwei mitteldeutsche Städte. Neben Freiberg (Sachsen) hatte sich auch Kirchberg (Thüringen) als Stopp beworben.

Den ersten Platz belegte mit 5.661 Stimmen das sächsische Freiberg. Auf dem zweiten Platz landete das hessische Korbach mit 3.320 Stimmen. Beide Städte können sich nun über einen eigenen Halt des Coca-Cola-Weihnachtstrucks freuen. Dieser hält am 11. oder 12. Dezember sowie am 16. oder 18. Dezember in den Städten. Ein genaues Datum hat Coca-Cola bisher nicht bekannt gegeben.

Kultige Trucks waren erst vor Kurzem in Sachsen-Anhalt

Eine Stadt ist zwar nicht im Voting vertreten, doch 2024 sorgte Zerbst für eine kleine Sensation. Mit knapp 10.000 Stimmen setzte sich die Stadt beim großen Online-Voting durch und holte die roten Trucks in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Erstmals waren die berühmten Trucks im Sommer 2025 in Deutschland unterwegs. Im Juni konnten sich die Einwohner von Halle über eine eisgekühlte Erfrischung freuen.

Übrigens: 2025 gibt es auch wieder einen Coca-Cola-Weihnachtszug, der in vier Städten hält: Karlsruhe (2. Dezember), Gießen (3. Dezember), Münster (4. Dezember) und Heidelberg (6. Dezember).