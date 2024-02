Bushido klagt die Grünen an: "So was wie euch hat dieses Land nicht verdient"

Erfurt/DUR. - Bushido alias Anis Ferchichi war im November 2023 als Müllmann für die Stadtwerke Erfurt (SWE) in der Domstadt. Dies berichtete die Thüringer Allgemeine. Er half für eine Fernsehproduktion unter anderem bei einer Biomüllsammelaktion aus. Als die Grünen-Fraktion im Stadtrat die Aktion unangenehm hinterfragte, fühlte Bushido sich angegriffen. Er äußerte sich nun öffentlich zu der Partei.

Rapper sammelt Müll für Sozial-Doku

Bushido war nämlich im Rahmen eines Drehs für eine Doku-Serie in Erfurt. Die Aktion fand für die Produktionsfirma Constantin Entertainment statt. In der Serie geht es darum, junge Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, zu begleiten. Dabei werden sie von bekannten Persönlichkeiten unterstützt, in diesem Fall von Bushido. Im Rahmen der Dreharbeiten wurde Bushido dann auch von der SWE als Werbeträger eingebunden.

Der Dreh war im November abgeschlossen. Als die SWE mit dem Foto dazu auf Facebook warb, kamen die Grünen im Erfurter Stadtrat auf den Plan. Im Dezember stellten sie die öffentliche Anfrage "Gangsterrap bei der Erfurter Abfallentsorgung? Hintergründe zum Auftritt von Bushido auf dem Social-Media-Account der SWE Stadtwerke Erfurt GmbH".

Hierbei wurde wohl viel Sorge und Unmut über die Person Bushido geäußert - unter anderem, weil er bereits vorbestraft ist und Kontakt zum Abou-Chaker-Clan hatte. Unter anderem wurde von der Grünen-Fraktion geäußert: "So einer als Werbegesicht für unsere Erfurter Stadtwerke? Welches Ziel hat die Stadt mit der Aktion verfolgt? Und wer hat das bezahlt?"

Bushido äußert sich zu der Kritik der Grünen

Auf seinem privaten Instagram-Account redet Bushido nun über seine Aktion als Müllmann in Erfurt. Am Sonntag veröffentlichte er dazu ein Video.

Als Erstes sprach der Rapper allen Müllmännern seinen Respekt aus, die täglich einen harten, aber ehrenhaften Job machten. Nachdem er allerdings mitbekommen habe, wie sehr die Grünen ihn in die Kritik genommen hätten, wurde er direkt.

In seinem Video erklärte er: "Sicherlich gibt es Dinge in meinem Leben, auf die ich nicht stolz bin. Und es gibt natürlich auch Dinge, für die ich verurteilt wurde. Ich bin vorbestraft, doch ich habe meine Strafen beglichen."

"Quatsch-Anfrage" der Grünen zu seiner Tätigkeit

Er bezeichnete die Anfrage des Grünen-Stadtrats als totale "Quatsch-Anfrage". Bushido findet, dass es in Deutschland gerade wichtigere Probleme anzugehen gilt, als seine Tätigkeit bei der Erfurter Müllabfuhr zu durchleuchten. Unter anderem auch Probleme, "die natürlich auch mitunter von den Grünen verantwortet sind". Des Weiteren seien der Stadt durch die Aktion keine Kosten entstanden, heißt es von der SWE auf Anfrage der Thüringer Allgemeinen.

Zeit der Grünen hoffentlich bald vorbei

In dem Video erklärter der Rapper, dass er sich wirklich sehr freue, wenn die Regierungszeit der Grünen bald vorbei sei. Er hoffe, dass die Partei in den einzelnen Bundesländern unter die Fünf-Prozent-Marke falle. "So was wie euch hat das Land nicht verdient", erklärte er.

Gleichzeitig warnte Bushido vor dem Rechtsruck, der gerade durch das Land gehe. Statt sich darum zu kümmern, "stellt ihr so eine Anfrage im Stadtrat - das ist unglaublich", so Bushido.