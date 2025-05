Berlin/Delitzsch. - Normalerweise residiert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) im Schloss Bellevue in Berlin. Zurzeit hat er seinen Amtssitz jedoch für drei Tage nach Sachsen verlegt. Vom 20. bis zum 22. Mai arbeitet er von Delitzsch aus, wie das Bundespräsidialamt mitteilt.

Der Besuch finde im Rahmen seiner "Ortszeit Deutschland"-Reihe statt, in der Steinmeier regelmäßig in verschiedene Regionen reist. Dadurch will er mit Bürgern ins Gespräch kommen und lokale Entwicklungen kennenlernen.

Steinmeier residiert im Delitzscher Hotel "Zum Weissen Ross"

Während seiner Zeit in Delitzsch soll der Bundespräsident im Hotel "Zum Weissen Ross" unterkommen. An den drei Tagen steht viel auf dem Programm. Unter anderem soll Frank-Walter Steinmeier sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Auch im neu gebauten Elberitzbad will er vorbeischauen.

Das Kurzprogramm am Dienstag, 20. Mai 2025

Vormittags: Delitzsch, Unterer Bahnhof - Ankunft und Begrüßung durch Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch, Dr. Manfred Wilde

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Mittags: Kommunalpolitisches Gespräch mit dem Oberbürgermeister, den Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat und der Vorsitzenden

Nachmittags: Hotel "Zum Weissen Ross"; Aufnahme der Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten am zeitweiligen Amtssitz

Das Kurzprogramm am Mittwoch, 21. Mai 2025

Morgens : Volksbank Delitzsch - Rundgang zu Informationsständen zum Engagement regionaler Bürgergenossenschaften

Nachmittags : Bürgerhaus -"Kaffeetafel kontrovers" des Bundespräsidenten, Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern zum Thema "Sicherheit und Zusammenhalt – Brauchen wir Wehrpflicht und soziale Pflichtzeit?"

Empfang der Handballmannschaft des NHV Concordia Delitzsch 2010 e.V., Regionalliga-Meister

Kurzprogramm am Donnerstag, 22. Mai 2025

Morgens : Delitzsch-Nord - Besuch im Nachbarschaftscafé Amselnest

: Gespräch mit Beschäftigten Nachmittags: Barockschloss Delitzsch - Ansprache des Bundespräsidenten und Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht in Delitzsch Station

In der Mitteilung heißt es, Delitzsch habe in den vergangenen Jahrzehnten enorme Herausforderungen gemeistert und sich als Stadt und Region neu erfunden.

Die Kommune profitiere unter anderem von der wirtschaftlichen Dynamik im nördlichen Leipziger Umland und vom geplanten Großforschungszentrum "Center for the Transformation of Chemistry", das entstehen soll.

Delitzsch ist die 15. Station von Steinmeiers Besuchsreihe. Zum zweiten Mal reist er dafür nach Sachsen. Beim vorherigen Mal war der Bundespräsident 2022 in Freiberg.