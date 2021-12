Bundespolizei: Weniger Flüchtlinge an polnischer Grenze im Dezember

An der deutsch-polnischen Grenze in Sachsen wurden im Dezember weniger Flüchtlinge registriert als in den vergangenen Monaten.

Pirna/dpa - An der polnischen Grenze sind im Dezember viel weniger Flüchtlinge registriert worden als in den Monaten zuvor. Wie die Bundespolizei in Pirna am Donnerstag mitteilte, wurden bislang 70 Menschen angetroffen, die über die Migrationsroute von Belarus über Polen nach Deutschland kamen.

Im November waren es 1099 Menschen, im Oktober 1794. Hauptherkunftsland der Migranten bleibt den Angaben zufolge der Irak, gefolgt von Syrien und in einigen wenigen Fällen der Türkei und Afghanistan.