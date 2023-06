Die Polizei überprüft am Montag, 12. Juni, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf den Autobahnen A38 und A9 in Sachsen-Anhalt.

A9/A38 (vs) - Zu umfangreichen Geschwindigkeitskontrollen kommt es am Montag, 12. Juni, auf zwei Autobahnen in Sachsen-Anhalt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll es im Laufe des Tages zu einem wahren Blitzlichtgewitter auf der A38 und der A9 kommen. Grund hierfür sind zahlreiche Radarkontrollen.