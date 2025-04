Eine Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress zwischen Uelzen und Stendal ist einem Mann zum Verhängnis geworden. Er konnte kein Ticket vorweisen. Aber das war nicht alles.

Stendal. - Einem 32 Jahre alten Mann, der seit fast eineinhalb Jahren von der Polizei gesucht wird, ist eine Fahrkartenkontrolle zum Verhängnis geworden.

Mann ohne Ticket im Zug unterwegs

Der Mann konnte nach Angaben der Bundespolizei bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Zug zwischen Uelzen in Niedersachsen und Stendal in Sachsen-Anhalt kein Ticket vorweisen.

Bei der Überprüfung der Personalien am Freitag fiel den Beamten laut Mitteilung ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aurich (Niedersachsen) auf.

Haftbefehl wegen Bandendiebstahls

Der Mann war demnach wegen Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden, hatte die Haft aber nicht angetreten.

Seit November 2023 wurde den Angaben zufolge nach dem Mann gesucht. Der 32-Jährige wurde festgenommen.