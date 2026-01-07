In Magdeburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Zigarettenautomat an der Halberstädter Straße gesprengt worden. Mehrere Zeugen beobachteten mögliche Täter bei der Flucht.

Zigarettenautomat in Magdeburg gesprengt! Zeugen sehen mögliche Täter bei der Flucht

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Mittwoch einen Zigarettenautomaten an der Halberstädter Straße in Magdeburg.

Magdeburg. – In der Nacht zu Mittwoch ist in Magdeburg ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Er stand an der Kreuzung Halberstädter Straße und Friedensstraße, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der Automat durch die Detonation aus der Verankerung an der Hausfassade gerissen und traf auf ein geparktes Auto. Die Diebe nahmen mehrere Zigarettenschachteln mit, so die Polizei weiter.

Zigarettenautomat in Magdeburg gesprengt: Täter flüchten mit ihrer Beute

Zuvor waren Anwohner durch einen lauten Knall gegen 0 Uhr aufmerksam geworden. Zeugen sahen, wie zwei unbekannte Personen stadtauswärts in die Halberstädter Straße flüchteten.

So werden die mutmaßlichen Täter beschrieben:

circa 25 bis 30 Jahre

ein Mann und eine Frau

circa 1,70 bis 1,80 Meter groß

dunkle Kleidung mit Kapuze

trugen beide einen Rucksack

Das Polizeirevier Magdeburg sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen und nimmt Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 oder per E-Revier Anzeige entgegen.