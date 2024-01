Oschersleben - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum 16. Januar 2024 im Oschersleber Wiesenpark zu Schaffen gemacht. Das Ziel war die Spendenbox des Wiesenpark-Fördervereins, die nach Angaben ihres Vorsitzenden René Herbert zerstört wurde.

Auch eine Entenfigur aus Flachstahl, die einbetoniert auf dem Sockel saß, sei demnach abgerissen worden. „Wir sind natürlich sehr sauer, weil ein erheblicher Sachschaden zwischen 500 und 800 Euro entstanden ist“, teilt Herbert in einer ersten Reaktion zum Vorfall mit. „Das ist purer Vandalismus, und das können wir nicht nachvollziehen“, so der Vereinsvorsitzende weiter. Schon jetzt sei klar, dass der Sachschaden höher als das erbeutete Geld (rund 150 Euro laut Polizei) aus der Spendenbox sei.

Denn diese wurde nach Angaben von Herbert erst einen Tag vorher geleert. Die Spendenbox war in der Vergangenheit schon mehrmals das Ziel von Tätern. „Es wurde schon drei Mal versucht, sie aufzubrechen“, sagt Herbert. Im aktuellen Fall bittet er die Bevölkerung um Hinweise. Man hoffe, dass der Täter ermittelt werde. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Spuren eines Einbruchs beim Hundesportverein Oschersleben

Dabei ist es nicht der einzige Vorfall, der sich im Wiesenpark ereignet hat. So sind auch an dem wenige Meter entfernten Gebäude des Hundesportvereins Oschersleben am Nachmittag des 16. Januar 2024 Spuren eines Einbruchs oder Einbruchversuchs entdeckt worden. Im Inneren wurden laut Polizei im Anschluss diverse Schränke durchwühlt und drei Gartengeräte der Marke Makita entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden konnte bisher nicht benannt werden. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl im nahegelegenen Wiesenpark besteht, ist laut Polizei bisher unklar.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Haldensleben unter Tel.: 03904/478-0 zu melden.