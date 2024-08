Nachdem ein Mann in Magdeburg mit einer täuschend echt aussehenden Softairwaffe hantiert hatte, durchsuchten Polizisten seine Wohnung. Dabei fanden sie Erstaunliches.

Vorfall in Magdeburg

In der Brandenburger Straße in Magdeburg hat ein Mann mit einer Waffe hantiert.

Magdeburg. - Eine Zeugin hat am Sonntag gegen 1 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine Gruppe in der Brandenburger Straße in Magdeburg augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantiert.

Nach Angaben der Polizei haben die Beamten daraufhin vier Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren kontrolliert, die in der Nähe in einem Auto saßen. Bei der Durchsuchung des Autos seien eine Softairwaffe, die einer sogenannten AK-47 ähnelt, ein Teleskopschlagstock sowie verschiedene Arten von Drogen gefunden worden.

Mann hantiert in Magdeburg mit Waffe: Durchsuchung der Wohnung zeigt Erstaunliches

Diese hätten dem 20 Jahre alten Fahrer aus dem Landkreis Börde zugeordnet werden können. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung habe die Polizei weitere Beweise für Straftaten gefunden, die auf einen Drogenhandel hindeuteten, heißt es.

Da der 20-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen dauern an.