Als ein Mann auf einem Stendaler Spielplatz einen Streit unter Kindern schlichten wollte, wurde er von einem Hund gebissen, so die Polizei.

Mann will Streit unter Kindern schlichten und wird von Hund gebissen - Krankenhaus

Vorfall in Stendal

Stendal/DUR. - In Stendal ist es auf einem Spielplatz zu einem Hundebiss gekommen. Am Dienstagabend sollen sich ein 31-Jähriger sowie ein 39-Jähriger mit einem angeleinten Hund auf dem Spielplatz in der Kurt-Tucholsky-Straße befunden haben, als es zu einer Rangelei zwischen mehreren Kindern gekommen sein soll.

Als die Erwachsenen die Streiterei schlichten wollten, wurde der 31-Jährige vom Hund des 39-Jährigen in die Wade gebissen. Ein Rettungswagen kam laut Polizei zum Einsatz und brachte den 31-Jährigen ins Krankenhaus Stendal.

Die Kinder blieben unverletzt, heißt es. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.