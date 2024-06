Nach einem Transporter-Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der Autobahn 2 bei Magdeburg-Zentrum ist für einen Rettungshubschrauber-Einsatz eine Vollsperrung in Richtung Braunschweig eingerichtet worden.

Magdeburg/DUR. - Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es am Dienstagmorgen auf der Autobahn 2 bei Magdeburg gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach soll sich der Unfall in Fahrtrichtung Braunschweig zwischen Magdeburg-Kannenstieg und dem Kreuz Magdeburg ereignet haben. Dort kollidierte nach Angaben der Polizei zunächst ein 49 Jahre alter Fahrer mit seinem Transporter mit dem Audi eines 41-Jährigen, prallte erst in die Mittelleitplanke, schleuderte über die komplette Fahrbahn und prallte dann in die rechte Leitplanke.

Dabei wurde der offenbar nicht angeschnallte Transporter-Beifahrer durch das Fenster aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt in der Böschung liegen. Auch der Transporter-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Audi-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Kräfte von Polizei und Sanitäter sind im Einsatz. Auch ein Notarzt kam mit einem Rettungshelikopter zum Unfallort. Die eingerichtete Vollsperrung werde voraussichtlich noch bis 13 Uhr andauern, heißt es.