Schwanebeck/Groß Quenstedt/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der B245 zwischen Groß Quenstedt und Schwanebeck gekommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war zunächst eine 77 Jahre alte Autofahrerin auf der Bundesstraße aus Groß Quenstedt in Richtung Schwanebeck unterwegs, als ihr Fahrzeug in einer Linkskurve von der Straße abkam und auf einen Baum prallte. Für die Seniorin kam jede Hilfe zu spät: sie sei noch an der Unfallstelle gestorben, so die Beamten weiter.

Auch ihr 78 Jahre alter Beifahrer sei so schwer verletzt worden, dass er mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam. Die B245 war für zwei Stunden voll gesperrt.