Beckendorf. - Am Dienstag, dem 19. November 2024, beginnen an der Landesstraße 77 zwischen Beckendorf und dem Knotenpunkt mit der Kreisstraße 1269 bei Gehringsdorf (Landkreis Börde) Sanierungsarbeiten. Das teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in einer Pressemitteilung mit.

Autofahrer und Anlieger müssen laut des Ministeriums gut drei Wochen lang mit Behinderungen rechnen und sollten wegen der Vollsperrung mehr Zeit für die Umleitung einplanen. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis zum 6. Dezember dauern.

Vollsperrung der L77 bei Beckendorf: Umleitung eingerichtet

Zunächst werden Baustelle und Umleitung eingerichtet, erklärt das Ministerium weiter. Im Anschluss werde die Straße mit einer zehn Zentimeter dicken Asphaltdecke verstärkt.

Während der Sanierungsarbeiten werde der Verkehr ab Seehausen über Schermcke, Oschersleben, Hornhausen und Ausleben nach Beckendorf umgeleitet.

Das Land Sachsen-Anhalt investiere rund 700.000 Euro in die Instandsetzung der knapp dreieinhalb Kilometer langen Strecke, heißt es.