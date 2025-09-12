Helikopter im Einsatz 53-Jährige aus Magdeburg verschwunden! Wer hat Steffi H. gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 11. September wird Steffi H. aus Magdeburg vermisst. Sie verschwand aus ihrem häuslichen Umfeld in Stadtfeld. Ein Helikopter ist zur Suche nach der 53-Jährigen eingesetzt.
12.09.2025, 09:09
Magdeburg. - Seit dem 11. September wird die 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg vermisst, wie die Polizei mitteilt.
Sie habe zwischen den Mittags- und Morgenstunden ihr häusliches Umfeld in Stadtfeld Ost verlassen. Eine Eigengefährdung sei nicht ausgeschlossen. Ein Polizeihubschrauber zur Suche der Vermissten sei im Norden Magdeburgs eingesetzt.
Foto: Polizeirevier Magdeburg
So wird Steffi H. aus Magdeburg beschrieben:
- 53 Jahre
- 1,62 Meter
- schulterlange, rote Haare
- schlanke Statur
- Kontaktlinsen
- kleines Muttermal im Bereich der Wange
Hinweise zum Aufenthaltsort von Steffi H. nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.