weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Blaulicht
    4. >

  4. 53-Jährige aus Magdeburg verschwunden! Wer hat Steffi H. gesehen? (Foto im Text)

Helikopter im Einsatz 53-Jährige aus Magdeburg verschwunden! Wer hat Steffi H. gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 11. September wird Steffi H. aus Magdeburg vermisst. Sie verschwand aus ihrem häuslichen Umfeld in Stadtfeld. Ein Helikopter ist zur Suche nach der 53-Jährigen eingesetzt.

Von DUR 12.09.2025, 09:09
Die Polizei sucht nach der 53-jährigen Steffi H. aus Magdeburg. Seit dem 11. September ist sie verschwunden.
Die Polizei sucht nach der 53-jährigen Steffi H. aus Magdeburg. Seit dem 11. September ist sie verschwunden. (Foto: dpa)

Magdeburg. - Seit dem 11. September wird die 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg vermisst, wie die Polizei mitteilt.

Sie habe zwischen den Mittags- und Morgenstunden ihr häusliches Umfeld in Stadtfeld Ost verlassen. Eine Eigengefährdung sei nicht ausgeschlossen. Ein Polizeihubschrauber zur Suche der Vermissten sei im Norden Magdeburgs eingesetzt.

DIe 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg wird seit dem 11. September vermisst.
DIe 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg wird seit dem 11. September vermisst.
Foto: Polizeirevier Magdeburg

So wird Steffi H. aus Magdeburg beschrieben:

  • 53 Jahre
  • 1,62 Meter
  • schulterlange, rote Haare
  • schlanke Statur
  • Kontaktlinsen
  • kleines Muttermal im Bereich der Wange

Hinweise zum Aufenthaltsort von Steffi H. nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.