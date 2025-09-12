Seit dem 11. September wird Steffi H. aus Magdeburg vermisst. Sie verschwand aus ihrem häuslichen Umfeld in Stadtfeld. Ein Helikopter ist zur Suche nach der 53-Jährigen eingesetzt.

53-Jährige aus Magdeburg verschwunden! Wer hat Steffi H. gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei sucht nach der 53-jährigen Steffi H. aus Magdeburg. Seit dem 11. September ist sie verschwunden.

Magdeburg. - Seit dem 11. September wird die 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg vermisst, wie die Polizei mitteilt.

Sie habe zwischen den Mittags- und Morgenstunden ihr häusliches Umfeld in Stadtfeld Ost verlassen. Eine Eigengefährdung sei nicht ausgeschlossen. Ein Polizeihubschrauber zur Suche der Vermissten sei im Norden Magdeburgs eingesetzt.

DIe 53-jährige Steffi H. aus Magdeburg wird seit dem 11. September vermisst. Foto: Polizeirevier Magdeburg

So wird Steffi H. aus Magdeburg beschrieben:

53 Jahre

1,62 Meter

schulterlange, rote Haare

schlanke Statur

Kontaktlinsen

kleines Muttermal im Bereich der Wange

Hinweise zum Aufenthaltsort von Steffi H. nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.