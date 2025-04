Hecklingen. - Seit dem 23. März 2024 wurde ein 75-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis vermisst.

Bereits am 13. April entdeckte ein Wanderer auf seinem Spaziergang in einem Waldstück in der Hecklinger Feldflur einen leblosen Körper.

Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich dabei um den vermissten Rentner. Das hat eine rechtsmedizinische Untersuchung bestätigt.

Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Mann in dem Waldstück und verstarb an den Folgen.