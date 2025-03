75-Jähriger in Hecklingen vermisst: Wer hat Heinz Dieter K. gesehen? (Foto im Text)

Hecklingen. - Seit Sonntagmittag wird ein 75-jähriger Mann aus dem Salzlandkreis vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde Heinz Dieter K. zuletzt gegen 13 Uhr in der Pflegeeinrichtung "DRK Am Schlosspark" in Hecklingen gesehen.

Diese habe er vermutlich zu Fuß verlassen, heißt es weiter. Eine Fahndung der Polizei mit einem Spürhund und einem Hubschrauber sei bisher erfolglos verlaufen.

So wird Heinz Dieter K. beschrieben:

graue Haare, Stirnglatze

etwa 1,79 Meter groß

87 Kilogramm schwer

sehr schlanke Statur

dunkle Jogginghose und dunkles Oberteil

Heinz Dieter K. wird seit Sonntag vermisst. Foto: privat

Personen, die Hinweise zum Aufenthalt von Heinz Dieter K. geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03471/3790 bei der Polizei zu melden.