Neue Baustellen in Magdeburg: Welche Straßen im Mai und Juni gesperrt sind

Magdeburg/DUR. - Nachdem die Bauarbeiten auf dem Magdeburger Ring in Höhe der Anschlussstelle Salbker Chaussee am 7. Mai planmäßig beendet worden und alle Fahrbahnen wieder frei sind, hat die Stadt Magdeburg neue Straßensperrungen und Baustellen angekündigt.

Vom 10. Mai bis 21. Juni wird die B189 saniert. Der Verkehr wird in Höhe der Anschlussstelle Pfahlberg einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. In Fahrtrichtung Stendal sind die Anschlüsse zur Barleber Chaussee/Pfahlberg sowie zur A2 gesperrt. Der Verkehr von und zur A2 wird über die Anschlussstelle Magdeburg-Kannenstieg umgeleitet.

Vom 13. Mai bis 21. Juni kann die Halberstädter Straße zwischen Klausenerstraße und Braunschweiger Straße nur stadtauswärts befahren werden. Hier erneuern die MVB Schienen. Der Verkehr der Gegenrichtung wird über den Lemsdorfer Weg umgeleitet.

Vom 13. bis 28. Mai ist ein kurzer Abschnitt der Sternstraße voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten im Auftrag der Stadtwerke Magdeburg an einer Fernwärmeleitung zwischen der Planckstraße und der Seumestraße. Umleitungen werden ausgeschildert.

Vom 14. bis 17. Mai ist der Ostabschnitt der Keplerstraße voll gesperrt. Hier sind dringende Arbeiten an einem Mobilfunkmast erforderlich. Umleitungen werden über die Liebigstraße ausgeschildert.