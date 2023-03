Gleich zwei Mal haben Polizisten in der Nacht zu Dienstag eine 29 Jahre alte Frau auf der A9 bei Leipzig als Verkehrssünderin erwischt. Beim zweiten Mal schnappte sich die Frau dann plötzlich den Streifenwagen und raste auf der Autobahn davon.

Leipzig/DUR/acs - In der Nacht zu Mittwoch wurde der Polizei eine Falschfahrerin auf der A9 gemeldet. Der gemeldetet VW Golf befand sich auf der Fahrbahn Richtung München, fuhr jedoch in die falsche Richtung, berichtet die Polizei.

Das Auto war den Beamten nicht unbekannt: Etwa eine Stunde zuvor hatten Zivilpolizisten die Fahrerin bereits auf der A9 in Höhe des Rastplatzes Kappellenberg bei Leipzig angehalten, da sie mit über 140 km/h in einer 80er-Zone unterwegs war - zunächst noch in richtiger Richtung. Nach einem negativen Drogen- und Alkoholtest ließen die Beamten die 29-jährige Frau da noch weiterfahren.

Verfolgungsjagd auf der A9: Falschfahrerin klaut Polizeiwagen und flüchtet

Nachdem die Polizei über den Notruf verständigt wurde, dass der zuvor angehaltene VW Golf auf der Autobahn 9 als Geisterfahrer unterwegs sei, konnten Beamte das Fahrzeug zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz stoppen.

Ihren Polizeiwagen stellten die Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Standstreifen der Autobahn ab. Die Einsatzkräfte geleiteten die Fahrerin aus ihrem Auto zum Streifenwagen. Im Anschluss wollten sie den unbeleuchtetn Wagen der Falschfahrerin sichern. Während die Polizisten dies taten, setzte sich die Tatverdächtige plötzlich ans Steuer des Polizeiautos und flüchtete mit dem Streifenwagen in Richtung Berlin - erneut in falscher Richtung.

Geisterfahrerin auf A9 im Streifwenwagen unterwegs - Zeugen gesucht

Durch hinzugezogene Einsatzkräfte des Polizeireviers Delitzsch konnte die Geflüchtete wenig später auf der Staatsstraße 2 zwischen Zwochau und Lissa angehalten werden. Alkohol- und Drogentests fielen erneut negativ aus. Es wurde eine Blutentnahme bei der 29-Jährigen angeordnet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Insbesondere werden Personen gesucht, die möglicherweise durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnrevier, Schongauerstrasse 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255-2910 zu melden.