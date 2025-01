Ein Jugendlicher soll in der Nähe des Sportplatzes in Hötensleben (Landkreis Börde) verfassungsfeindliche Parolen geäußert haben. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Am Sportplatz in Hötensleben

Hötensleben. - Die Polizei des Reviers Börde ermittelt gegen unbekannte Jugendliche, die am Samstag mit verfassungsfeindlichen Parolen und durch das Zünden von Feuerwerk in Hötensleben aufgefallen sind.

Laut den Angaben der Polizei bemerkte ein Augenzeuge am Sonnabend kurz nach 22 Uhr, dass vier Jugendliche in der Nähe des Sportplatzes in Hötensleben Feuerwerkskörper zündeten. Zudem soll dem Augenzeugen zufolge einer der Jugendlichen mehrfach verfassungsfeindliche Parolen geäußert haben.

Als die Polizei am Sportplatz eintraf, waren die Jugendlichen aber nicht mehr anzutreffen. Deshalb sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen für den Vorfall.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.