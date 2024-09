In Wanzleben ist ein 46 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in der Schulstraße schwer verletzt worden.

Unfall in Wanzleben

Wanzleben. - Bei einem Unfall in der Schulstraße in Wanzleben ist am Sonntag um 18.34 Uhr ein Mann schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Auto rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt, als es zum Zusammenstoß mit einem 46 Jahre alten Motorradfahrer kam. Dabei sei der Biker schwer verletzt und danach in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der mutmaßlichen fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet, heißt es.