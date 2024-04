Ein verheerender Unfall ist in Wanzleben in der Börde im letzten Moment verhindert worden. Was genau passiert ist.

Lebensgefahr in Wanzleben: Frau steuert auf Fußgänger zu und kracht in Straßenlaterne

Unfall in der Börde

Zu einem Unfall, bei dem beinahe zwei Fußgänger verletzt wurden, kam es in Wanzleben in der Börde.

Wanzleben/DUR. - Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am späten Sonntagnachmittag in der Hohen Straße in Wanzleben gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war eine 51 Jahre alte Frau unter Drogeneinfluss auf der Langen Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als sie mit ihrem Auto plötzlich von der Fahrbahn abkam und auf den Fußweg steuerte. Dort befanden sich zu dem Zeitpunkt zwei Fußgänger, die sich in letzter Sekunde noch in eine Einfahrt retten konnten, wie es heißt.

Beinahe-Unfall in Wanzleben in der Börde: Fahrerin flüchtet

Nach dem Beinahe-Zusammenprall sei die 51-Jährige weiter im Kreisverkehr Hohe Straße und Lange Straße gefahren, diesmal allerdings in entgegengesetzter Richtung, und sei nun mit einer Straßenlaterne zusammengeprallt. Kurz darauf habe die Frau Fahrerflucht begangen.

Die Polizei konnte die Frau unterdessen ausfindig machen und hat ihr die Fahrerlaubnis entzogen. Die Beamten ermitteln gegen sie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.