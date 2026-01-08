weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Blaulicht
    4. >

  4. Seniorin schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

EIL
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen
Ministerpräsident Haseloff bereit zum vorzeitigen Amtsverzicht, Schulze soll übernehmen

Unfall in Blankenburg Seniorin im Harz schwer verletzt! Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

Eine 89-jährige Frau ist bei einem Unfall mit einem Pkw in Blankenburg schwer verletzt worden. Das Auto erfasste die Seniorin beim Abbiegen.

Von DUR Aktualisiert: 08.01.2026, 16:16
Eine 89-jährige Frau wurde in Blankenburg bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt.
Eine 89-jährige Frau wurde in Blankenburg bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. (Symbolfoto: dpa)

Blankenburg. – Eine 89-Jährige ist am Mittwochabend an der Kreuzung Lange Straße/Töpferstraße in Blankenburg von einem Auto erfasst worden, teilt die Polizei mit.

Ein 19-jähriger Autofahrer habe die Seniorin beim Abbiegen in die Töpferstraße übersehen. Beim Zusammenprall mit dem Auto sei die 89-Jährige schwer verletzt worden.