Blankenburg. – Eine 89-Jährige ist am Mittwochabend an der Kreuzung Lange Straße/Töpferstraße in Blankenburg von einem Auto erfasst worden, teilt die Polizei mit.

Ein 19-jähriger Autofahrer habe die Seniorin beim Abbiegen in die Töpferstraße übersehen. Beim Zusammenprall mit dem Auto sei die 89-Jährige schwer verletzt worden.