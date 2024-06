Ein geparktes Auto ist in Staßfurt von einer Heugabel eines Traktors in Staßfurt aufgespießt worden.

Traktor spießt in Staßfurt Auto mit Gabel auf - und fährt dann erstmal in den Garten

Ein Traktor mit Heuballen auf der Gabel hat in Staßfurt ein Auto aufgespießt.

Staßfurt/DUR. - Zu einem Unfall mit einem Traktor ist es am Donnerstagnachmittag in der Straße der Einheit in Staßfurt gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein 44 Jahre alter Traktorfahrer in Richtung Gänsefurther Straße unterwegs, als er ein geparktes Auto mit der vorn an dem Fahrzeug befestigten und mit einem Strohballen beladenen Gabel erfasste. Der Traktor habe anschließen kurz gestoppt und sei dann weitergefahren.

Später habe die Polizei den Unfallfahrer, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, und unter dem Einfluss von Drogen stand, in einem Garten gefunden. Er gab an, in Panik geflüchtet zu sein.