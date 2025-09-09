Ein 63-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Montag auf der Tangermünder Chaussee in Stendal schwer verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus behandelt.

Bei einem Unfall in Stendal wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Stendal. – Bei einem Verkehrsunfall in Stendal auf der Tangermünder Chaussee soll am Montag ein Radfahrer schwer verletzt worden sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe ein 79-jähriger Skoda-Fahrer die Tangermünder Chaussee in Richtung Tangermünde befahren und beabsichtigt, nach links in die Bindfelder Dorfstraße abzubiegen.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Skoda-Fahrer schwer verletzt

Dabei habe der Autofahrer einen 63-jährigen Radfahrer übersehen, der zur gleichen Zeit den Radweg in Richtung Stendal befahren haben soll. Grund dafür war nach Angaben des Fahrers die tief stehende Sonne, die ihn offenbar geblendet hatte.

In der Folge sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Radfahrer sei zu Boden gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden. Die Polizei habe die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.