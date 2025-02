Bei einem Verkehrsunfall in Tangermünde ist am Mittwochnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Eine 82-jährige Autofahrerin soll die Fußgängerin angefahren haben.

Schwer verletzt ins Krankenhaus: 82-Jährige fährt Fußgängerin an

Unfall in Tangermünde

Bei einem Unfall in Tangermünde wurde am Mittwochnachmittag eine Frau schwer verletzt.

Tangermünde. - Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag ist eine 53-jährige Frau in Tangermünde schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei befuhr eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Auto gegen 15.45 Uhr die August-Bebel-Straße in Richtung Lüderitzer Straße. An der Einmündung zum Grünen Weg habe sie nach rechts abbiegen wollen, so die Polizei.

Unfall in Tangermünde: Fußgängerin schwer verletzt

Dabei habe sie eine 53-jährige Fußgängerin übersehen, die auf dem Gehweg der August-Bebel-Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sei.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der 82-Jährigen entstand Sachschaden.