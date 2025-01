Ein 32-Jähriger ist in Ilsenburg im Harz am Neujahrstag durch eine Kugelbombe schwer verletzt worden.

Nachdem ein 32-Jähriger in Ilsenburg im Harz durch Pyrotechnik schwer verletzt worden war, musste er in eine Spezialklinik gebracht werden.

Ilsenburg. - Die Polizei im Harz sucht nach Zeugen, nachdem ein 32-Jähriger in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags in Ilsenburg durch eine Kugelbombe schwer verletzt worden war. Es wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt, hieß es am Freitag.

Laut den Angaben hielt sich der Mann am 1. Januar gegen 1 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in der Harzburger Straße auf. Dann sei ein unbekanntes Fahrzeug an dem Geschädigten vorbeigefahren und eine Person habe die Pyrotechnik aus dem Auto geworfen, sagte Marc Böer von der Polizeiinspektion Magdeburg bereits am Neujahrstag zu dem Vorfall.

Die „Kugelbombe“ sei explodiert und habe eine schwere Verletzung am Daumen des Mannes verursacht. Er musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall. Insbesondere bittet sie Personen, die zum Tatzeitpunkt Bild- oder Videoaufnahmen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise werden vom Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegengenommen.