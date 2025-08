Sekundenschlaf hinter Lenkrad 73-Jährige schläft am Steuer ein und kracht mit Auto in Gutenswegen gegen Hauswand

Eine 73-Jährige ist am Sonntagabend in Gutenswegen mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Der Grund: Sekundenschlaf am Steuer.