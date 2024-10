Nach einem Unfall in Dolle in der Börde kamen fünf Insassen eines Autos schwer verletzt ins Krankenhaus.

Fünf Schwerverletzte bei Unfall: Auto kracht in Dolle auf B189 in einen Zaun

Dolle. - Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen auf der B189 in Dolle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein 47 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Stendal unterwegs, als er kurz nach 8 Uhr in Dolle von der Fahrbahn abkam und in den Zaun an einem Wohnhaus krachte. Bei dem Unfall seien alle fünf Insassen des Unfallautos schwer verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, wie es heißt.

Gegen den 47-Jährigen ermitteln die Beamten nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.