Schwerer Unfall am Samstagabend im Kreuzungsbereich Johannes-R.-Becher-Straße / Am Stadtfeld in Schönebeck (Elbe): Zwei Autos prallen zusammen, mehrere Menschen werden schwer verletzt – darunter ein Kind. Einer der Fahrer war betrunken.

Vier Schwerverletzte sind nach einem Unfall im Stadtgebiet von Schönebeck zu beklagen.

Schönebeck (Elbe). - Am Samstagabend ist es in Schönebeck (Elbe) an der Kreuzung Johannes-R.-Becher-Straße / Am Stadtfeld zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verletzten sich dabei mehrere Menschen schwer.

Demnach habe ein 31-jähriger Autofahrer die Johannes-R.-Becher-Straße befahren und beabsichtigt, die Straße Am Stadtfeld aus Richtung Volksschwimmhalle zu queren. Dabei habe er einem 27-Jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen, der die Straße Am Stadtfeld aus Richtung Stadionstraße befahren habe. Im Kreuzungsbereich seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Durch den Aufprall hätten sich der 31-jährige Fahrer sowie zwei Insassen seines Fahrzeugs, darunter ein Kind, schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei seien die Insassen nicht angeschnallt gewesen. Der 27-jährige Fahrer des zweiten Wagens sei unverletzt geblieben, dessen Beifahrer habe jedoch ebenfalls schwere Verletzungen erlitten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,55 Promille ergeben. Zudem gab der Mann laut Polizei zu, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.