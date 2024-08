Bei einem Unfall bei Schierke im Harz ist ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Mountainbiker in Klinik

Schierke. - Am Freitag gegen 18.27 Uhr ist ein 29 Jahre alter Mountainbiker aus Berlin bei einem Unfall in der Nähe von Schierke schwer verletzt worden, als er am Hüttenstieg einen unbefestigten Waldweg bergabwärts befuhr und dabei stürzte.

Der Mann erlitt laut Polizei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Südharz-Krankenhaus nach Nordhausen gebracht werden musste.