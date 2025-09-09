Ein 56-Jähriger ist in Hecklingen in einer Kurve von der Straße abgekommen, sein Wagen landete im Graben. Der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Hecklingen. – In Hecklingen im Salzlandkreis hat sich am frühen Dienstagnachmittag, dem 9. September, ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Nach Angaben der Polizei sowie Aussagen von Zeugen vor Ort war ein 56-jähriger Mann mit seinem Ford auf dem Apfelweg in Richtung Börnecker Straße unterwegs, als es kurz vor einer Rechtskurve zu dem Unglück kam.

Unfall im Salzlandkreis: Mann verliert Kontrolle über Auto

Ersten Ermittlungen zufolge habe der Fahrer plötzlich keinerlei Reaktion mehr gezeigt, um sein Fahrzeug zu steuern. Das Auto sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Graben zum Stillstand gekommen.

Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei geht derzeit von einem medizinischen Notfall als Ursache für den Unfall aus.