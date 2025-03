Bei einem Unfall in Genthin ist am Mittwoch eine 85-jährige Radfahrerin verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war gegen 13.20 Uhr eine Autofahrerin in der Keplerstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. An der Kreuzung habe die 18-Jährige die Vorfahrt der Radfahrerin, welche die Uhlandstraße in Richtung Bebelstraße befuhr, nicht beachtet, heißt es weiter.

Bei dem folgenden Zusammenstoß sei die 85-Jährige über die Motorhaube des Autos und dann auf den Boden gestürzt.

Dabei wurde die Frau leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst untersucht werden. Die 18-Jährige erlitt einen Schock.