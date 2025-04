Ein Autofahrer ist in Heeren in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und hat ein Geländer gerammt. Anstatt anzuhalten, flüchtete der Fahrer.

Unfall in Heeren

Heeren. - Ein schwarzer Mercedes ist am Montag, 21. April, auf der Westheerener Straße in Heeren in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dies teilt die Polizei mit.

Um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern, musste der Fahrer des Pkw ausweichen und beschädigte dabei ein Geländer, welches zum Schutz für Fußgänger am Gehweg angebracht wurde.

Anstatt anzuhalten, fuhr der Fahrer einfach weiter und verließ laut Polizei somit pflichtwidrig den Unfallort.

Polizei findet Unfallauto im Wald

Die Polizei konnte den Unfallwagen später in einem Waldstück zwischen Heeren und Stendal auffinden. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Die Insassen, ein 38-Jähriger und eine 23-Jährige, wurden kurze Zeit später fußläufig zwischen Stendal und Heeren aufgegriffen.

Dem 38-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er soll sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert haben.